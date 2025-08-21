У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів

Масований удар по Україні 21 серпня

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти здійснили черговий масований обстріл України. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось в ще кількох регіонах країни. Також вибухи лунали у Луцьку, Запоріжжі та Дніпрі.

Так, протягом ночі окупанти атакували Львів та область. Для ударів росіяни використовували крилаті ракети та ударні безпілотники.

Окрім того, росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області.