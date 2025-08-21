UA

Зустріч Зеленського та Путіна Мирні переговори Війна в Україні

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів

Фото: у Києві оголосили повітряну тривогу через загрозу дронів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

У Києві та області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосуванням ворогом ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.

"Київ – загроза ударного БпЛА", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.

Також про небезпеку ворожого ударного безпілотника попередили жителів Вишгородського та Броварського районів області.

Окрім того, у Повітряних силах заявили про активність розвідувальних дронів у небі Київської області. Повідомляється, що залучено засоби для їх збиття.

Повітряна тривога у столиці тривала 50 хвилин.

Масований удар по Україні 21 серпня

Нагадаємо, що цієї ночі окупанти здійснили черговий масований обстріл України. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось в ще кількох регіонах країни. Також вибухи лунали у Луцьку, Запоріжжі та Дніпрі.

Так, протягом ночі окупанти атакували Львів та область. Для ударів росіяни використовували крилаті ракети та ударні безпілотники.

Окрім того, росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області.

КиївВторгнення Росії до УкраїниПовітряна тривогаДрони