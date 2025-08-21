У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу дронів

У Києві та області оголосили повітряну тривогу через загрозу застосуванням ворогом ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Повітряних сил ЗСУ.
"Київ – загроза ударного БпЛА", - зазначили у Повітряних силах ЗСУ.
Також про небезпеку ворожого ударного безпілотника попередили жителів Вишгородського та Броварського районів області.
Окрім того, у Повітряних силах заявили про активність розвідувальних дронів у небі Київської області. Повідомляється, що залучено засоби для їх збиття.
Повітряна тривога у столиці тривала 50 хвилин.
Нагадаємо, що цієї ночі окупанти здійснили черговий масований обстріл України. Вже відомо про застосування ударних "Шахедів", крилатих ракет та "Кинджалів". Окрім Києва про вибухи повідомлялось в ще кількох регіонах країни. Також вибухи лунали у Луцьку, Запоріжжі та Дніпрі.
Так, протягом ночі окупанти атакували Львів та область. Для ударів росіяни використовували крилаті ракети та ударні безпілотники.
Окрім того, росіяни завдали ракетного удару по підприємству у Мукачево Закарпатської області.