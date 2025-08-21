В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы дронов

Массированный удар по Украине 21 августа

Напомним, что этой ночью оккупанты совершили очередной массированный обстрел Украины. Уже известно о применении ударных "Шахедов", крылатых ракет и "Кинжалов". Кроме Киева о взрывах сообщалось в еще нескольких регионах страны. Также взрывы раздавались в Луцке, Запорожье и Днепре.

Так, в течение ночи оккупанты атаковали Львов и область. Для ударов россияне использовали крылатые ракеты и ударные беспилотники.

Кроме того, россияне нанесли ракетный удар по предприятию в Мукачево Закарпатской области.