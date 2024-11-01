У Києві оголосили повітряну тривогу через "Шахеди"

У Києві у ніч проти 1 листопада оголосили повітряну тривогу. Вона пов'язана із загрозою ворожих ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Київської міської військової адміністрації.

Сирена щодо загрози повітряних атак противника залунала у столиці близько 02.20.

Мешканців Києва закликали слідувати до укриттів, та не залишати безпечних місць до відбою тривоги.

Додамо, що за даними Повітряних сил ЗСУ, був зафіксований рух БпЛА ворога у бік Києва з західного напрямку.

Атака "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що ввечері напередодні, 31 жовтня, був зафіксований запуск російськими окупантами дронів-камікадзе у бік України для чергової атаки.

Так, у низці областей України була оголошена повітряна тривога.

Також нагадаємо, що під час минулої дронової атаки противника по Києву вранці 31 жовтня фіксувалося падіння уламків російських БпЛА у Подільському районі столиці. Там також сталася пожежа.