В Киеве объявили воздушную тревогу из-за "Шахедов"
В Киеве в ночь на 1 ноября объявили воздушную тревогу. Она связана с угрозой вражеских ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Киевской городской военной администрации.
Сирена об угрозе воздушных атак противника раздалась в столице около 02.20.
Жителей Киева призвали направляться к укрытиям, и не покидать безопасных мест до отбоя тревоги.
Добавим, по данным Воздушных сил ВСУ, было зафиксировано движение БпЛА врага в сторону Киева с западного направления.
Атака "Шахедов"
Ранее сообщалось, что вечером накануне, 31 октября, был зафиксирован запуск российскими оккупантами дронов-камикадзе в сторону Украины для очередной атаки.
Так, в ряде областей Украины была объявлена воздушная тревога.
Также напомним, что во время прошедшей дроновой атаки противника по Киеву утром 31 октября фиксировалось падение обломков российских БпЛА в Подольском районе столицы. Там также произошел пожар.
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