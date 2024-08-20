У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

У Києві пізно ввечері 20 серпня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичного озброєння.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).
Сирена щодо загрози ворожих повітряних ударів у столиці залунала близько 23.05.
Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях.
"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.
Оновлено: відбій тривоги
Втім, вже о 23.13 у столиці оголосили про відбій через ракетну загрозу.
Водночас у низці областей повітряна тривога лишається - зокрема через ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".
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