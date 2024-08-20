UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики (оновлено)

Фото: у Києві була оголошена повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

У Києві пізно ввечері 20 серпня була оголошена повітряна тривога через загрозу ворожих ударів із застосуванням балістичного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сирена щодо загрози ворожих повітряних ударів у столиці залунала близько 23.05.

Мешканців Києва закликали перебувати в укриттях.

"Повітряна тривога повʼязана з загрозою застосування балістичного озброєння! Прямуйте до укриттів!", - заявив начальник КМВА Сергій Попко.

Оновлено: відбій тривоги

Втім, вже о 23.13 у столиці оголосили про відбій через ракетну загрозу. 

Водночас у низці областей повітряна тривога лишається - зокрема через ворожі ударні безпілотники типу "Шахед".

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївПовітряна тривога