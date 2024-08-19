У Київській області чути вибухи: працює ППО по дронам

У ніч на 19 серпня у Київській області гучно. Протиповітряна оборона працює по ворожим дронам.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Київської обласної військової адміністрації (КОВА).

О 01:24 стало відомо, що у повітряному просторі Київської області зафіксовано ворожі безпілотники.

"Сили ППО працюють по цілях", - повідомили у КОВА.

Через загрозу застосування ударних БпЛА, жителів Київської області закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Крім того, у КОВА нагадали, щоб люди дотримувались інформаційної тиші.

"Не фіксуйте та не викладайте в мережу роботу наших захисників", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що загроза застосування ударних БпЛА є і в інших регіонах України.

Де оголошено тривогу

Станом на 01:37, карта повітряних тривог виглядає наступним чином.