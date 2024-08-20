РФ вночі запускала на Київ дрони та крилаті ракети, ймовірно Іскандер-К, - КМВА

В ніч проти 20 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці - крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К. Всі цілі були знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА .

Ракети було збито на підступах до столиці. Також сили ППО не залишили шансів і безпілотникам, розповіли у військовій адміністрації

За її даними, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У КМВА зазначили, що це була вже 41 повітряна тривога і пʼята ракетна атака на Київ від початку серпня.