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РФ вночі запускала на Київ дрони та крилаті ракети, ймовірно Іскандер-К, - КМВА

Вівторок 20 серпня 2024 07:29
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РФ вночі запускала на Київ дрони та крилаті ракети, ймовірно Іскандер-К, - КМВА Ілюстративне фото (РБК-Україна, Віталій Носач)
Автор: Вадим Ребрина

В ніч проти 20 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці - крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К. Всі цілі були знищені силами ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Ракети було збито на підступах до столиці. Також сили ППО не залишили шансів і безпілотникам, розповіли у військовій адміністрації

За її даними, обійшлося без руйнувань і постраждалих.

У КМВА зазначили, що це була вже 41 повітряна тривога і пʼята ракетна атака на Київ від початку серпня.

Вночі 20 серпня Росія атакувала Україну "Шахедами". Повідомлялося також про загрозу балістики. Вибухи чули у Хмельницькій області.

Росія обстрілює Україну

З лютого 2022 року Росія періодично обстрілює територію України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Прикордонні населені пункти страждають від керованих авіабомб та артилерії.

Щоб ефективно боротися з цими загрозами Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони, а також дозволу західних партнерів на застосування отриманого від них озброєння по території Росії, щоб уражати повітряні і морські носії ракет. Такого дозволу досі немає, тому Росія фактично безперешкодно продовжує вбивати мирне українське населення і нищити цивільну інфраструктуру.

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