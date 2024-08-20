РФ вночі запускала на Київ дрони та крилаті ракети, ймовірно Іскандер-К, - КМВА
В ніч проти 20 серпня Росія атакувала Київ ударними дронами, а вранці - крилатими ракетами на кшталт Іскандер-К. Всі цілі були знищені силами ППО.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Ракети було збито на підступах до столиці. Також сили ППО не залишили шансів і безпілотникам, розповіли у військовій адміністрації
За її даними, обійшлося без руйнувань і постраждалих.
У КМВА зазначили, що це була вже 41 повітряна тривога і пʼята ракетна атака на Київ від початку серпня.
Вночі 20 серпня Росія атакувала Україну "Шахедами". Повідомлялося також про загрозу балістики. Вибухи чули у Хмельницькій області.
Росія обстрілює Україну
З лютого 2022 року Росія періодично обстрілює територію України, використовуючи ударні безпілотники, крилаті та балістичні ракети. Прикордонні населені пункти страждають від керованих авіабомб та артилерії.
Щоб ефективно боротися з цими загрозами Україна потребує більше сучасних систем протиповітряної оборони, а також дозволу західних партнерів на застосування отриманого від них озброєння по території Росії, щоб уражати повітряні і морські носії ракет. Такого дозволу досі немає, тому Росія фактично безперешкодно продовжує вбивати мирне українське населення і нищити цивільну інфраструктуру.
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