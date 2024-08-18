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Ракета і дронова атака: у Києві розповіли про відбиття ударів та наслідки

Київ, Неділя 18 серпня 2024 06:53
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Ракета і дронова атака: у Києві розповіли про відбиття ударів та наслідки Фото: росіяни знову атакували Київ балістичними ракетами (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

В неділю, 18 серпня, близько 5:00 російський агресор втретє у серпні атакував балістичними ракетами Київ з чітким інтервалом у 6 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал начальника Київської міської військової адміністрації (КМВА) Сергія Попка.

За попередніми даними, це удар був практично ідентичний двом попереднім. За інформацією, яка перевіряється, росіяни знову, скоріше за все, застосували північнокорейські балістичні ракети типу "KN-23". Сили та засоби протиповітряної оборони не дозволили ворогу досягнути своє мети й уразити Київ.

За попередніми даними балістичні ракети були уражені на підльоті до столиці.

"Крім того, практично одночасно з балістикою, в бік Києва заходило кілька ударних БпЛА ворога. Але наші воїни ППО завчасно зробили так, щоб кияни не чули навіть звуків бойової роботи. Всі дони противника були знищенні далеко за межами міста", - зазначив Попко.

Він також зазначив, що станом на цю хвилину, в Києві не зафіксовано руйнувань, інформації щодо потерпілих не надходило.

Ракетний обстріл Києва 18 серпня

У неділю близько 5:00 в Києві та області оголосили повітряну тривогу. Практично одночасно у столиці пролунала серія вибухів. Працювали сили ППО.

Одночасно з 3:00 військові агресора атакували Україну дронами типу "Шахед". У низці областей оголошували повітряну тривогу.

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