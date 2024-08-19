У Києві серед уламків російської ракети Х-101 знайшли 60 боєприпасів (фото)
У одному із лісопаркових господарств Києва виявили 60 боєприпасів на місці падіння уламків російської ракети Х-101.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС.
"60 "небезпечних м‘ячиків" знищили сапери ДСНС. Виявили боєприпаси на місці падіння уламків ворожої ракети Х-101 в одному із лісопаркових господарств Києва", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що вибухонебезпечні предмети було транспортовано на підривний майданчик і знищено.
Як розповіли у ДСНС, "небезпечні м’ячики" мають сріблястий колір і своїм виглядом можуть привертати увагу дітей. Коли розлітаються та падають на землю, частина з них не детонує. Тож від будь-якого дотику можуть розірватися.
"У жодному разі не наближайтеся та не торкайтеся їх і одразу повідомляйте про такі знахідки на 101", - закликають рятувальники.
Фото: у Києві серед уламків російської ракети Х-101 знайшли 60 боєприпасів (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Обстріл України 19 серпня
В ніч з 18 на 19 серпня російські загарбники вкотре атакували Україну дронами-камікадзе "Шахед". Проте сили ППО збили всі 11 безпілотників.
Зокрема, у Київській області було чутно звуки вибухів. Як повідомили у Київській обласній військовій адміністрації, сили ППО працювали по ворожих безпілотниках.
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