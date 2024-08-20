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В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

Киев, Вторник 20 августа 2024 23:13
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В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено) Фото: в Киеве была объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

В Киеве поздно вечером 20 августа была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).

Сирена по поводу угрозы вражеских воздушных ударов в столице раздалась около 23.05.

Жителей Киева призвали находиться в укрытиях.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено: отбой тревоги

Однако уже в 23.13 в столице объявили об отбое из-за ракетной угрозы.

В то же время в ряде областей воздушная тревога остается - в частности из-за вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

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Киев Воздушная тревога
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