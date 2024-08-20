В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)

В Киеве поздно вечером 20 августа была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов с применением баллистического вооружения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию ( КГВА ).

Сирена по поводу угрозы вражеских воздушных ударов в столице раздалась около 23.05.

Жителей Киева призвали находиться в укрытиях.

"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.

Обновлено: отбой тревоги

Однако уже в 23.13 в столице объявили об отбое из-за ракетной угрозы.

В то же время в ряде областей воздушная тревога остается - в частности из-за вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".