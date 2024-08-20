В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистики (обновлено)
В Киеве поздно вечером 20 августа была объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударов с применением баллистического вооружения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Киевскую городскую военную администрацию (КГВА).
Сирена по поводу угрозы вражеских воздушных ударов в столице раздалась около 23.05.
Жителей Киева призвали находиться в укрытиях.
"Воздушная тревога связана с угрозой применения баллистического вооружения! Направляйтесь к укрытиям!", - заявил начальник КГВА Сергей Попко.
Обновлено: отбой тревоги
Однако уже в 23.13 в столице объявили об отбое из-за ракетной угрозы.
В то же время в ряде областей воздушная тревога остается - в частности из-за вражеских ударных беспилотников типа "Шахед".
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