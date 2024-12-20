У Києві оголосили повітряну тривогу (відбій)

Сирена залунала у столиці близько 0:34.

Місцевих мешканців закликали прямувати до укриттів, та залишатися в безпечних місцях до відбою повітряної тривоги.

"Увага! Загроза БПЛА для столиці! Прямуйте до укриття!". - йдеться в оголошенні начальника КМВА Сергія Попка.

У Повітряних силах інформували про рух БПЛА російських окупантів у напрямку столиці.

Оновлено: відбій тривоги

Близько 00:50 у КМВА заявили про відбій для столиці загрози щодо ворожих повітряних атак.

Атаки "Шахедів"

Раніше повідомлялося, що з вечора 19 грудня був зафіксований запуск з боку військ РФ ударних безпілотників у бік України під час чергової повітряної атаки.

Вже після опівночі 20 грудня у Повітряних силах інформували про нові групи дронів-камікадзе, які ворог запустив з півночі та півдня.

До слова, минулої ночі під час "Шахедної" атаки у Києві тричі оголошували повітряну тривогу. Повідомлялося також про роботу ППО на підступах до столиці й у місті.

Вранці у командуванні Повітряних сил ЗСУ розповіли, що загалом у ніч проти 19 грудня РФ при атаці запустила по Україні 85 дронів, 2 балістичні ракети "Іскандер-М" та одну керовану авіаційну ракету Х-59/69.

Тоді силами та засобами ППО ЗСУ було знищено 45 ворожих ударних безпілотників, та нейтралізовано 40 дронів-імітаторів, які були локаційно втрачені.