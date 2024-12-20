В Киеве объявили воздушную тревогу (отбой)

Сирена зазвучала в столице около 0:34.

Местных жителей призвали направляться в укрытия, и оставаться в безопасных местах до отбоя воздушной тревоги.

"Внимание! Угроза БПЛА для столицы! Направляйтесь в укрытие!". - говорится в объявлении начальника КГВА Сергея Попко.

В Воздушных силах информировали о движении БПЛА российских оккупантов в направлении столицы.

Обновлено: отбой тревоги

Около 00:50 в КГВА заявили об отбое для столицы угрозы вражеских воздушных атак.

Атаки "Шахедов"

Ранее сообщалось, что с вечера 19 декабря был зафиксирован запуск со стороны войск РФ ударных беспилотников в сторону Украины во время очередной воздушной атаки.

Уже после полуночи 20 декабря в Воздушных силах информировали о новых группах дронов-камикадзе, которые враг запустил с севера и юга.

К слову, минувшей ночью во время "Шахидной" атаки в Киеве трижды объявляли воздушную тревогу. Сообщалось также о работе ПВО на подступах к столице и в городе.

Утром в командовании Воздушных сил ВСУ рассказали, что всего в ночь на 19 декабря РФ при атаке запустила по Украине 85 дронов, 2 баллистические ракеты "Искандер-М" и одну управляемую авиационную ракету Х-59/69.

Тогда силами и средствами ПВО ВСУ были уничтожены 45 вражеские ударные беспилотники, и нейтрализованы 40 дронов-имитаторов, которые были локационно потеряны.