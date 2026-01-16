ua en ru
Надзвичайні події

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики

Київ, П'ятниця 16 січня 2026 00:14
У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві за кілька хвилин до опівночі 15 січня оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram та Повітряні сили ЗСУ.

"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.

Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.

Крім Києва, повітряні тривоги оголошено в північних, східних та центральних областях України.

Мапа повітряних тривог України має такий вигляд:

У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики

Атаки на столицю

Нагадаємо, впродовж дня 15 січня у Києві кілька разів оголшувалась повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів.

Зранку 15 січня росіяни також атакували Київ дронами. Внаслідок атаки уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.

Вчора, 14 січня, під час ранкової атаки російських безпілотників на Київ один з дронів впав на приватний будинок у Дарницькому районі столиці, в результаті фасад будинку отримав незначні ушкодження.

