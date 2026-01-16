У Києві оголошували повітряну тривогу через загрозу застосування балістики
У Києві за кілька хвилин до опівночі 15 січня оголошено повітряну тривогу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення КМДА в Telegram та Повітряні сили ЗСУ.
"У Києві оголошена повітряна тривога! Просимо всіх терміново прослідувати в укриття цивільного захисту!" - ідеться в повідомленні.
Перед тим у Повітряних силах ЗСУ попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з північно-східного напрямку.
Крім Києва, повітряні тривоги оголошено в північних, східних та центральних областях України.
Мапа повітряних тривог України має такий вигляд:
Атаки на столицю
Нагадаємо, впродовж дня 15 січня у Києві кілька разів оголшувалась повітряна тривога через загрозу застосування ударних дронів.
Зранку 15 січня росіяни також атакували Київ дронами. Внаслідок атаки уламки безпілотника впали на 15-поверховий житловий будинок, зруйновано стіну на технічному поверсі будівлі.
Вчора, 14 січня, під час ранкової атаки російських безпілотників на Київ один з дронів впав на приватний будинок у Дарницькому районі столиці, в результаті фасад будинку отримав незначні ушкодження.