В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики

Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Киеве за несколько минут до полуночи 15 января объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram и Воздушные силы ВСУ.