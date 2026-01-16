В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики
В Киеве за несколько минут до полуночи 15 января объявлена воздушная тревога.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram и Воздушные силы ВСУ.
"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении.
Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
Кроме Киева, воздушные тревоги объявлены в северных, восточных и центральных областях Украины.
Карта воздушных тревог Украины выглядит следующим образом:
Атаки на столицу
Напомним, в течение дня 15 января в Киеве несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов.
Утром 15 января россияне также атаковали Киев дронами. В результате атаки обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, разрушена стена на техническом этаже здания.
Вчера, 14 января, во время утренней атаки российских беспилотников на Киев один из дронов упал на частный дом в Дарницком районе столицы, в результате фасад дома получил незначительные повреждения.