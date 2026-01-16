ua en ru
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики

Киев, Пятница 16 января 2026 00:14
UA EN RU
В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

В Киеве за несколько минут до полуночи 15 января объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение КГГА в Telegram и Воздушные силы ВСУ.

"В Киеве объявлена воздушная тревога! Просим всех срочно проследовать в укрытия гражданской защиты!" - говорится в сообщении.

Перед тем в Воздушных силах ВСУ предупреждали об угрозе применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

Кроме Киева, воздушные тревоги объявлены в северных, восточных и центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог Украины выглядит следующим образом:

В Киеве объявляли воздушную тревогу из-за угрозы применения баллистики

Атаки на столицу

Напомним, в течение дня 15 января в Киеве несколько раз объявлялась воздушная тревога из-за угрозы применения ударных дронов.

Утром 15 января россияне также атаковали Киев дронами. В результате атаки обломки беспилотника упали на 15-этажный жилой дом, разрушена стена на техническом этаже здания.

Вчера, 14 января, во время утренней атаки российских беспилотников на Киев один из дронов упал на частный дом в Дарницком районе столицы, в результате фасад дома получил незначительные повреждения.

