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У Києві і низці областей України оголосили тривогу через балістику

Фото: люди йдуть в укриття (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Зранку, 20 серпня, у Києві оголосили сигнал повітряної тривоги. Крім того, тривога є і в інших областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

Як зазначається, тривогу оголосили через балістику у напрямку Києва або ж області.

Оновлено о 05:55

"Київська, Чернігівська, Полтавська, Житомирська області - ракетна небезпека", - повідомили у Повітряних силах ЗСУ станом на цей час.

Також військові закликали мешканців Києва перебувати в укриттях.

У КМВА підтвердили загрозу балістики.

Оновлено о 06:16

Військові повідомили про відбій загрози. Майже в усіх областях оголошено відбій тривоги.

 

Де оголошено тривогу

Станом на 05:58 повітряну тривогу оголосили у наступних областях, які помічені на карті червоним кольором.

Зазначимо, що пізно ввечері, 19 серпня, у Києві та низці областей також була оголошено тривогу. Причиною стали дрони, які зафіксували у повітряному просторі України. Зокрема, в Київській області працювала ППО.

Також вночі з 19 на 20 серпня повідомлялося про звуки вибухів у Хмельницькій області. Там теж за неофіційною інформацією сили ППО працювали по ворожих БпЛА.

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