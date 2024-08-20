У Києві і низці областей України оголосили тривогу через балістику

Зазначимо, що пізно ввечері, 19 серпня, у Києві та низці областей також була оголошено тривогу. Причиною стали дрони, які зафіксували у повітряному просторі України. Зокрема, в Київській області працювала ППО.

Також вночі з 19 на 20 серпня повідомлялося про звуки вибухів у Хмельницькій області. Там теж за неофіційною інформацією сили ППО працювали по ворожих БпЛА.

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