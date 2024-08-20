В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу из-за балистики

Отметим, что поздно вечером, 19 августа, в Киеве и ряде областей также была объявлена тревога. Причиной стали дроны, которые зафиксировали в воздушном пространстве Украины. В частности, в Киевской области работала ПВО.

Также ночью с 19 на 20 августа сообщалось о звуках взрывов в Хмельницкой области. Там тоже по неофициальной информации силы ПВО работали по вражеским БпЛА.

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