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У Києві та низці областей України оголошено тривогу через дрони

Понеділок 19 серпня 2024 23:22
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У Києві та низці областей України оголошено тривогу через дрони Фото: іранський дрон "Шахед" (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Пізно ввечері, 19 серпня, у Києві та низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на моніторинговий Telegram-канал "Карта повітряних тривог".

За інформацією місцевих каналів, причиною тривоги стали ворожі БпЛА, які летять до столиці.

На каналі Повітряних сил ЗСУ попереджали, що в низці регіонів зафіксовано БпЛА. Проте спочатку під час тривоги про їх перебування у Київській області що офіційної інформації не було. Пізніше фіксацію підтвердили.

Оновлено о 23:26

Моніторинговий канал "Карта повітряних тривог" повідомив про "Шахед" у напрямку Вишгорода Київської області.

Оновлено о 23:31

У Повітряних силах ЗСУ оновили інформацію про рух ударних безпілотників:

  • БпЛА на межі Чернігівської та Київської областей, курс західний;
  • БпЛА в південній частині Сумської області, курс західний;
  • декілька груп БпЛА з Херсонської області через Миколаївську, курс північно-західний.

Оновлено о 23:37

У Київській обласній військовій адміністрації повідомили, що у регіоні працюють сили ППО.

Українців закликали дотримуватися інформаційної тиші та не знімати і не викладав в мережу роботу захисників України.

Крім того, людям порадили залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Оновлено о 23:44

У Києві оголосили відбій повітряної тривоги.

Де оголошено тривогу

Станом на 23:17 карта повітряних тривог виглядає наступним чином.

У Києві та низці областей України оголошено тривогу через дрони

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