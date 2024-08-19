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У Київській області працювала ППО

Понеділок 19 серпня 2024 23:58
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У Київській області працювала ППО Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Під час атаки ударними безпілотниками з боку РФ у Київській області працювали сили Протиповітряної оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську обласну військову адміністрацію.

"Киівщина! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться у повідомленні.

Карта тривог виглядала наступним чином.

У Київській області працювала ППО

Наразі повітряну тривогу у столиці скасовано.

Пізно ввечері, 19 серпня, у Києві та низці областей України оголосили сигнал повітряної тривоги через атаку території України кількома групами ударних БПЛА.

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