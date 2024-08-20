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В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу из-за балистики

Вторник 20 августа 2024 05:53
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В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу из-за балистики Фото: люди уходят в укрытие (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Утром 20 августа в Киеве объявили сигнал воздушной тревоги. Кроме того, тревога есть и в других областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мониторинговый Telegram-канал "Карта воздушных тревог".

Как отмечается, тревогу объявили из-за баллистики в направлении Киева или области.

Обновлено в 05:55

"Киевская, Черниговская, Полтавская, Житомирская области - ракетная опасность", - сообщили в Воздушных силах ВСУ по состоянию на это время.

Также военные призвали жителей Киева находиться в укрытиях.

В КГВА подтвердили угрозу баллистики.

Обновлено в 06:16

Военные сообщили об отбое угрозы. Почти во всех областях объявлен отбой тревоги.

Где объявлена тревога

По состоянию на 05:58 воздушную тревогу объявили в следующих областях, которые помечены на карте красным цветом.

В Киеве и ряде областей Украины объявили тревогу из-за балистики

Отметим, что поздно вечером, 19 августа, в Киеве и ряде областей также была объявлена тревога. Причиной стали дроны, которые зафиксировали в воздушном пространстве Украины. В частности, в Киевской области работала ПВО.

Также ночью с 19 на 20 августа сообщалось о звуках взрывов в Хмельницкой области. Там тоже по неофициальной информации силы ПВО работали по вражеским БпЛА.

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