У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів

Сингал повітряної тривоги пролунав близько 01:30.

"У м.Київ оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА, що рухаються у напрямку міста", - ідеться у повідомлення Повітряних сил ЗСУ.

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили в КМВА.

Загроза застосування противником ударних дронів також зберігається у східних, північних та центральних областях України.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд: