НС в енергетиці Негода в Україні Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів

Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
Автор: Марина Балабан

У Києві в ніч на 20 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили України.

Сингал повітряної тривоги пролунав близько 01:30. 

"У м.Київ оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА, що рухаються у напрямку міста", - ідеться у повідомлення Повітряних сил ЗСУ. 

"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили в КМВА. 

Загроза застосування противником ударних дронів також зберігається у східних, північних та центральних областях України.

Мапа повітряних тривог має такий вигляд:

 

ДрониКиївВійна в Україні