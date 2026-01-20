В Киеве объявлена воздушная тревога: столица под атакой дронов и баллистики

В Киеве в ночь на 20 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы Украины.
Сингл воздушной тревоги прозвучал около 01:30.
"В г. Киев объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА, движущихся в направлении города", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.
"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в КГВА.
Угроза применения противником ударных дронов также сохраняется в восточных, северных и центральных областях Украины.
Карта воздушных тревог выглядит следующим образом:
Как сообщалось, в ночь на 19 января армия оккупанта атаковала Украину 145 ударными дронами с шести направлений. Силам ПВО удалось сбить большинство вражеских целей, однако зафиксировано 13 попаданий.
По данным военных, атака началась в 18:00 18 января. Противник применил 145 ударных БпЛА типа "Шахед", "Гербера" и беспилотники других типов, из которых около 90 составляли "шахеды".
Пуски осуществлялись с шести направлений - Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск (РФ), Чауда (ВОТ АР Крым) и Донецк (ВОТ Украины).
Около 2 часов ночи воздушную тревогу объявили в Киеве. Жителей призвали немедленно пройти в ближайшие укрытия.