В Киеве объявлена воздушная тревога: столица под атакой дронов и баллистики

Сингл воздушной тревоги прозвучал около 01:30.

"В г. Киев объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА, движущихся в направлении города", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ.

"В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в КГВА.

Угроза применения противником ударных дронов также сохраняется в восточных, северных и центральных областях Украины.

Карта воздушных тревог выглядит следующим образом: