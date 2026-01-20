У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів
Фото: кияни в метро під час повітряної тривоги (Getty Images)
У Києві в ніч на 20 січня оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних безпілотників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА та Повітряні сили України.
Сингал повітряної тривоги пролунав близько 01:30.
"У м.Київ оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних БпЛА, що рухаються у напрямку міста", - ідеться у повідомлення Повітряних сил ЗСУ.
"У столиці оголошено повітряну тривогу через загрозу ворожих БпЛА. Закликаємо мешканців міста негайно пройти до найближчих укриттів і залишатися там до завершення тривоги", - повідомили в КМВА.
Загроза застосування противником ударних дронів також зберігається у східних, північних та центральних областях України.
Мапа повітряних тривог має такий вигляд: