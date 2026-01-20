В Киеве объявлена воздушная тревога: столица под атакой дронов и баллистики

Фото: киевляне в метро во время воздушной тревоги (Getty Images)

В Киеве в ночь на 20 января объявили воздушную тревогу из-за угрозы ударных беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КМВА и Воздушные силы Украины.

Сингл воздушной тревоги прозвучал около 01:30. "В г. Киев объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских ударных БпЛА, движущихся в направлении города", - говорится в сообщении Воздушных сил ВСУ. "В столице объявлена воздушная тревога из-за угрозы вражеских БПЛА. Призываем жителей города немедленно пройти в ближайшие укрытия и оставаться там до завершения тревоги", - сообщили в КГВА. Угроза применения противником ударных дронов также сохраняется в восточных, северных и центральных областях Украины. Карта воздушных тревог выглядит следующим образом: