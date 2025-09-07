У Києві оголошено повітряну тривогу: загроза ударних дронів

Обстріл України 7 вересня

Нагадаємо, що у ніч на 7 вересня Росія завдала масштабного удару по Україні, застосувавши понад 800 засобів повітряного нападу, серед яких крилаті та балістичні ракети.

Цього разу ворог встановив новий антирекорд за кількістю використаних безпілотників, значна частина з яких була типу "Шахед".

У Києві дрони влучили у багатоповерхівки у Святошинському та Дарницькому районах, а також уперше атакували будівлю уряду в центрі міста.

Внаслідок атаки постраждало щонайменше 20 людей, ще двоє загинули – мати та її тримісячний син. РБК-Україна також писало, що у Києві лікарі провели екстрені пологи 24-річній жінці, яка постраждала під час масованої атаки.

Окрім Києва, вибухи лунали в Одесі, Кривому Розі та Кременчуку. Детальніше про наслідки обстрілу читайте у матеріалі РБК-Україна.