В Киеве объявлена воздушная тревога: угроза ударных дронов

Обстрел Украины 7 сентября

Напомним, что в ночь на 7 сентября Россия нанесла масштабный удар по Украине, применив более 800 средств воздушного нападения, среди которых крылатые и баллистические ракеты.

На этот раз враг установил новый антирекорд по количеству использованных беспилотников, значительная часть из которых была типа "Шахед".

В Киеве дроны попали в многоэтажки в Святошинском и Дарницком районах, а также впервые атаковали здание правительства в центре города.

В результате атаки пострадали по меньшей мере 20 человек, еще двое погибли - мать и ее трехмесячный сын. РБК-Украина также писало, что в Киеве врачи провели экстренные роды 24-летней женщине, которая пострадала во время массированной атаки.

Кроме Киева, взрывы раздавались в Одессе, Кривом Роге и Кременчуге. Подробнее о последствиях обстрела читайте в материале РБК-Украина.