У Києві оголошено повітряну тривогу через атаку "Шахедів", працює ППО

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу атаки ударними дронами типу "Шахед".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМДА, начальника КМВА Сергія Попка та Повітряні сили ЗСУ.
Жителів столиці просять терміново прослідувати в укриття цивільного захисту і перебувати там до відбою повітряної тривоги.
На підступах до Києва працює ППО. Військові повідомляють про рух ворожого безпілотника у передмісті міста Буча.
Ввечері у понеділок, 9 вересня, росіяни запустили в напрямку України ударні дрони типу "Шахед". У низці областей було оголошено повітряну тривогу.
Станом на 03.48, в небі над Україною зафіксовані до 10 груп "Шахедів". Більшість дронів пересуваються у Полтавській та Черкаській областях.
Зокрема, близько 4:00 у Черкаській області пролунали вибухи.
Додамо, що тим часом ударні безпілотники масштабно атакують Росію.
Зокрема, вибухи пролунали у Підмосков'ї. Також гучно було в Брянській області.
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