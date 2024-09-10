RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов", работает ПВО

Фото: в Киеве объявлена воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Киеве объявлена воздушная тревога из-за угрозы атаки ударными дронами типа "Шахед".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА, начальника КГВА Сергея Попко и Воздушные силы ВСУ.

Жителей столицы просят срочно проследовать в укрытия гражданской защиты и находиться там до отбоя воздушной тревоги.

На подступах к Киеву работает ПВО. Военные сообщают о движении вражеского беспилотника в пригороде города Буча.

Мониторинговые паблики сообщают о движении БпЛА из Ирпеня в направлении Фастова.

Также сообщается о движении дрона в Фастовском районе по направлению к Житомирской области.

По состоянию на 4:21 карта воздушных тревог Украины выглядит так: 

Ночная атака беспилотников

Вечером в понедельник, 9 сентября, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 03.48, в небе над Украиной зафиксированы до 10 групп "Шахедов". Большинство дронов передвигаются в Полтавской и Черкасской областях.

В частности, около 4:00 в Черкасской области прогремели взрывы.

Добавим, что тем временем ударные беспилотники масштабно атакуют Россию.

В частности, взрывы прозвучали в Подмосковье. Также громко было в Брянской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины