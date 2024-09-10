В Киеве объявлена воздушная тревога из-за атаки "Шахедов", работает ПВО

Ночная атака беспилотников

Вечером в понедельник, 9 сентября, россияне запустили в направлении Украины ударные дроны типа "Шахед". В ряде областей была объявлена воздушная тревога.

По состоянию на 03.48, в небе над Украиной зафиксированы до 10 групп "Шахедов". Большинство дронов передвигаются в Полтавской и Черкасской областях.

В частности, около 4:00 в Черкасской области прогремели взрывы.

Добавим, что тем временем ударные беспилотники масштабно атакуют Россию.

В частности, взрывы прозвучали в Подмосковье. Также громко было в Брянской области.

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