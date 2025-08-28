Китай закликав уникати подальшої ескалації війни в Україні та створити умови для політичного врегулювання конфлікту.

Про це заявив речник МЗС КНР Ґо Цзякунь, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь заявив, що "в українському конфлікті не повинно бути ескалації воєнних дій та розпалювання вогню".

Попри те, що Китай підтримує Росію, Пекін і раніше заявляв про свою готовність спробувати допомогти припинити війну в Україні.

"Ми вважаємо, що всі сторони повинні дотримуватися спільної, всеохоплюючої, заснованої на співпраці та сталої концепції безпеки, а також працювати над сприянням політичному врегулюванню кризи в Україні", - заявила речниця МЗС Китаю Мао Нін минулої п'яниці.

Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь закликав всі зацікавлені сторони дотримуватися трьох принципів.