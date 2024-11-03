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У Києві оголошено повітряну тривогу

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

У Києві оголошено повітряну тривогу через загрозу ударних БПЛА.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

"Увага! Загроза БпЛА для столиці! Прямуйте до укриття!" - йдеться у повідомленні КМВА.

Повітряні Сили повідомили про ударний БПЛА зі сторони Димера курсом на Київ.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про ворожі БпЛА на столицю з півночі (зі сторони Вишгорода).

Нагадаємо, в ніч проти 3 листопада у Києві та низці областей кілька разів за ніч оголошували тривогу. У Києві лунали вибухи. ППО працювала також у Київській області.

В Шевченківському районі столиці уламками було пошкоджено дорожнє покриття, опору освітлення та електромережі. В щонайменше пʼяти будівлях вибуховою хвилею пошкоджено скління вікон, вхідні групи. У Києві також пошкоджені корпус та гуртожиток університету.

За словами президента Володимира Зеленського, Росія за тиждень завдала сотні авіаційних ударів по Україні. Окупанти застосували бомби, ракети та дрони.

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КиївВійна Росії проти України