У Києві оголошена повітряна тривога через ударні дрони, працює ППО

Загроза ударних дронів у низці областей України

Раніше повідомлялось, що в ніч на 23 грудня східні, північні та південні області України атакували ворожі дрони.

Близько другої години ночі загроза ударів безпілотниками наразі спостерігалась у Чернігівській, Сумській, Полтавській, Харківській, Луганській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській, Херсонській, Одеській областях.

Також частково під загрозою перебувала Київська область.

Наслідки атак дронів по регіонах України

У ніч на 22 грудня російські окупанти випустили по Україні 86 дронів з п'яти напрямків. Більшість безпілотників вдалося збити, проте зафіксовано 26 влучань у різних локаціях.

Зокрема, росіяни вчергове завдали удару по портовій та енергетичній інфраструктурі Одеської області. Однією з цілей став порт "Південний". Там загорілися близько 30 контейнерів з борошном та рослинною олією.

Крім того, через пошкодження об’єктів енергетичної інфраструктури без електропостачання залишаються понад 120 тисяч абонентів в Одеській області.

Тієї ж ночі внаслідок удару російських дронів-камікадзе типу "Шахед" по Кривому Рогу зруйновано Центр надання адміністративних послуг "Я-ВЕТЕРАН". Також значних пошкоджень зазнав головний ЦНАП "Віза".

Ворог також спрямував безпілотники на Павлоград. Там зайнялися авто та будівля, що не експлуатувалася. Вогонь загасили.