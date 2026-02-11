UA

Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

В Києві в одному з районів вибухнув автомобіль: що відомо

Ілюстративне фото: поліція встановлює обставини інциденту (facebook.com)
Автор: Антон Корж

В Києві ввечері 11 лютого стався вибух в одному з районів міста. Вибухнув автомобіль, причина не пов'язана з бойовими діями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Києва та коментар ДСНС.

В поліції повідомили, що вибух стався у Голосіївському районі. Обставини інциденту встановлюються, про постраждалих нічого не відомо.

"На місці події наразі працюють слідчо-оперативна група територіального підрозділу, вибухотехніки та інші служби. Інформація щодо потерпілих встановлюється", - повідомили у поліції.

Паралельно в Держслужбі з надзвичайних ситуацій Києва зазначили, що вибух автомобіля в столиці найімовірніше не пов'язаний з атаками, або іншими діями РФ.

"Попередньо, в автомобілі вибухнуло ГБО (газове обладнання - ред.)", - сказав речник ДСНС Києва Павло Петров в коментарі РБК-Україна.

Нагадаємо, 9 лютого у місті Шахтарське Синельниківського району стався вибух гранати в автомобілі, внаслідок чого загинув чоловік. Попередньо, вибух стався через необережне поводження з боєприпасом, ведеться розслідування.

Нещодавно поліція повідомила про вибух автомобіля Toyota в Одесі, внаслідок якого загинув 21-річний водій. Пізніше стало відомо, що вибух був далеко не випадковим.

А раніше, на початку січня, у Києві на Оболоні вибухнув автомобіль військовослужбовця. Внаслідок атаки військовий та його супутниця отримали поранення. Подію кваліфікували як теракт, а вже наступного дня правоохоронці затримали російську агентку, причетну до підриву.

КиївДСНСВибухПоліція Києва