В Киеве в одном из районов взорвался автомобиль: что известно

В полиции сообщили, что взрыв произошел в Голосеевском районе. Обстоятельства инцидента устанавливаются, о пострадавших ничего не известно.

"На месте происшествия сейчас работают следственно-оперативная группа территориального подразделения, взрывотехники и другие службы. Информация о пострадавших устанавливается", - сообщили в полиции.

Параллельно в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям Киева отметили, что взрыв автомобиля в столице скорее всего не связан с атаками или другими действиями РФ.

"Предварительно, в автомобиле взорвалось ГБО (газовое оборудование - ред.)", - сказал представитель ГСЧС Киева Павел Петров в комментарии РБК-Украина.