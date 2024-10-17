У Києві очікуються сильні заморозки: названо дати

У Києві на 18-20 жовтня оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. На столицю насуваються заморозки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.

Енергетики та комунальники готові до можливих викликів, які можуть спричинити майбутні російські обстріли.

Енергетична система країни працює стабільно. Відомо, що запаси газу та вугілля для опалювального сезону повністю забезпечено.

У Києві, а також у Бориспільській громаді опалювальний сезон також вже стартував.

Через зниження температури опалювальний сезон поступово розпочинається в Україні. Тепло з'явилося вже у мешканців Вінниці, Тернополя , Хмельницького, Чернігова .

У КМВА мешканців столиці закликали бути обережними та дотримуватися правил безпеки на дорозі.

Водіям рекомендують дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів і забезпечити чистоту лобового скла. Особливо важливо тримати безпечну дистанцію та використовувати аварійну світлову сигналізацію під час зупинок.

Зазначається, що через сильні заморозки та можливу ожеледицю на дорогах введено II рівень небезпеки, помаранчевий.

Також сьогодні у Бровах було названо дату початку опалювального сезону у місті.

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