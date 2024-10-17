У Києві очікуються сильні заморозки: названо дати
У Києві на 18-20 жовтня оголошено попередження про небезпечні метеорологічні явища. На столицю насуваються заморозки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на КМВА.
Вночі температура опуститься до -3°, а вдень очікується +8-+10° тепла.
Зазначається, що через сильні заморозки та можливу ожеледицю на дорогах введено II рівень небезпеки, помаранчевий.
Водіям рекомендують дотримуватися безпечної швидкості, уникати різких маневрів і забезпечити чистоту лобового скла. Особливо важливо тримати безпечну дистанцію та використовувати аварійну світлову сигналізацію під час зупинок.
У КМВА мешканців столиці закликали бути обережними та дотримуватися правил безпеки на дорозі.
Опалювальний сезон в Україні
Через зниження температури опалювальний сезон поступово розпочинається в Україні. Тепло з'явилося вже у мешканців Вінниці, Тернополя, Хмельницького, Чернігова.
У Києві, а також у Бориспільській громаді опалювальний сезон також вже стартував.
Міські адміністрації контролюють готовність тепломереж, а пріоритетом залишається підключення лікарень, дитсадків та шкіл.
Енергетична система країни працює стабільно. Відомо, що запаси газу та вугілля для опалювального сезону повністю забезпечено.
Енергетики та комунальники готові до можливих викликів, які можуть спричинити майбутні російські обстріли.
Також сьогодні у Бровах було названо дату початку опалювального сезону у місті.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.