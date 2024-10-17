У Броварах назвали дату початку опалювального сезону: коли почнуть подавати тепло

У Броварській громаді сьогодні, 17 жовтня, розпочинається опалювальний сезон. Тепло почнуть подавати у заклади соціальної сфери.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал міського голови Броварів Ігоря Сапожка .

За інформацією КП "Броваритепловодоенергія", підприємство готове до старту, а комунальні ЖЕКи та заклади освіти, медицини, культури й соціальної сфери перебувають у режимі посиленої готовності.

Підключення закладів освіти, таких як ліцеї та садочки, здійснюється індивідуально на основі звернень керівників. До ОСББ, ЖБК та відомчих будинків, які обслуговує КП, теплоносій подається після звернень управителів.

Повідомляється, що опалення почнуть запускати поступово, і для повного підключення всіх об'єктів знадобиться певний час.

У разі аварійних ситуацій або проблем з опаленням, жителі можуть звертатися до міського контакт-центру за телефонами: