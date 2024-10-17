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У Броварах назвали дату початку опалювального сезону: коли почнуть подавати тепло

Четвер 17 жовтня 2024 12:39
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У Броварах назвали дату початку опалювального сезону: коли почнуть подавати тепло Фото: Початок опалювального сезону (freepik.com)
Автор: Тетяна Веремєєва

У Броварській громаді сьогодні, 17 жовтня, розпочинається опалювальний сезон. Тепло почнуть подавати у заклади соціальної сфери.

Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на Telegram-канал міського голови Броварів Ігоря Сапожка.

За інформацією КП "Броваритепловодоенергія", підприємство готове до старту, а комунальні ЖЕКи та заклади освіти, медицини, культури й соціальної сфери перебувають у режимі посиленої готовності.

Підключення закладів освіти, таких як ліцеї та садочки, здійснюється індивідуально на основі звернень керівників. До ОСББ, ЖБК та відомчих будинків, які обслуговує КП, теплоносій подається після звернень управителів.

Повідомляється, що опалення почнуть запускати поступово, і для повного підключення всіх об'єктів знадобиться певний час.

У разі аварійних ситуацій або проблем з опаленням, жителі можуть звертатися до міського контакт-центру за телефонами:

  • 04594 6-11-11
  • 067 483-43-68
  • 093 170-82-92

Коли починається опалювальний сезон у різних областях

РБК-Україна повідомляло, коли в різних регіонах країни розпочнеться подача тепла до будинків. Опалювальний сезон у більшості областей обіцяють почати, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів не перевищуватиме +8°C.

Деякі регіони вже визначилися з датами. Наприклад, у Тернополі опалення увімкнули 16 жовтня через зниження середньодобової температури, відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради.

У Борисполі опалення почали вмикати ще 14 жовтня. Також тепло вже подають у Вінниці та у Чернігові.

Харківська влада також заявляє про повну готовність тепломереж, але тепло в оселі місцевих мешканців почнуть подавати після зниження середньодобової температури повітря.

Опалення жителям багатоквартирних будинків у Сумах обіцяють почати подавати із понеділка, 21 жовтня.

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Київська область Бровари Опалювальный сезон
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