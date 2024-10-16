У Хмельницькому вже опалюються лікарні, школи та садки: коли тепло з'явиться в оселях

У Хмельницькому офіційно розпочато опалювальний сезон. Міські медичні заклади та дитячі садки отримали тепло вже з понеділка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Хмельницького міського голову Олександра Симчишина .

За його словами, зараз опалення поступово починає надходити до осель мешканців. Він додав, що цей процес розпочався раніше, ніж зазвичай, через різке зниження температури.

"Наразі жодних проблем з початком опалювального сезону не бачимо", - повідомив міський голова.

Симчишин зазначив, що фахівці поступово врегульовують проблеми, пов'язані із заповітренням труб у квартирах деяких мешканців.

"Це наслідок великої роботи тепловиків, яка починається наступного дня після завершення попереднього опалювального періоду. Маємо щодо цього чіткий план, інвестиційну програму, програму розвитку підприємства", - наголосив він.

Міський голова подякував комунальникам за роботу навіть в умовах гострої нестачі кадрів. За його словами, майже 40 працівників підприємства були мобілізовані.

Також він повідомив, що підготовка до опалювального сезону в Хмельницькому обійшлася місту у близько 90 мільйонів гривень.

"За ці кошти вдалось поставити нові котли, модернізувати, відремонтувати існуючі, відремонтувати когенераційні установки, замінити старі мережі тощо. Маємо твердопаливні котли, когенераційні установки. Найновіша установка - благодійна допомога від міжнародних партнерів - уже встановлена і працює", - розповів Симчишин.

Таким чином, місто тепер здатне виробляти понад 8 МВт власної електроенергії. Це забезпечить безперебійну роботу котелень навіть у складних умовах.

Опалювальний сезон в Україні

Через погодні умови опалювальний сезон вже поступово розпочинається в Україні. Він вже стартував, наприклад, у Вінниці, Чернігові, Києві, Бориспільській громаді.

Міські адміністрації контролюють готовність тепломереж, а пріоритетом залишається підключення лікарень, дитсадків та шкіл.

Енергетична система країни працює стабільно, запаси газу та вугілля для опалювального сезону забезпечено. Уряд готовий до можливих викликів, які можуть спричинити майбутні російські обстріли.