У Києві обмежують рух важливим мостом: що варто знати водіям

Обмеження руху в Києві

Нагадаємо, у столиці системно обмежують рух транспорту через проведення ремонтних робіт та оновлення дорожньої інфраструктури.

Зокрема, раніше у Києві на два дні обмежували рух для автомобілістів у Деснянському районі та пішоходів у центрі міста.

Також дорожники виконували ремонтні роботи на інших важливих переправах столиці, зокрема частково перекривали Південний міст Києва.

Крім того, тимчасові зміни в графіку проїзду запроваджували й на Набережному шосе, де обмежували рух від Подолу до мосту Метро.