У Києві обмежують рух важливим мостом: що варто знати водіям

У Києві з 7 до 10 серпня частково обмежать рух автомобільного транспорту мостом Метро через проведення ремонтних робіт.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Київську міську державну адміністрацю.
Обмеження діятимуть із 20:00 7 серпня до 17:00 10 серпня.
У цей період фахівці ремонтуватимуть ділянку мостового переходу в напрямку станції метро "Гідропарк".
Ремонтні роботи триватимуть цілодобово у другій смузі руху. На час їх проведення проїзд транспорту організують першою смугою.
Фото: обмеження руху транспорту в Києві (kyivcity.gov.ua)
У комунальному підприємстві перепрошують за тимчасові незручності та закликають водіїв завчасно враховувати обмеження під час планування своїх маршрутів.
Нагадаємо, у столиці системно обмежують рух транспорту через проведення ремонтних робіт та оновлення дорожньої інфраструктури.
Зокрема, раніше у Києві на два дні обмежували рух для автомобілістів у Деснянському районі та пішоходів у центрі міста.
Також дорожники виконували ремонтні роботи на інших важливих переправах столиці, зокрема частково перекривали Південний міст Києва.
Крім того, тимчасові зміни в графіку проїзду запроваджували й на Набережному шосе, де обмежували рух від Подолу до мосту Метро.