В Киеве ограничивают движение по важному мосту: что стоит знать водителям

Ограничение движения в Киеве

Напомним, в столице системно ограничивают движение транспорта из-за проведения ремонтных работ и обновления дорожной инфраструктуры.

Ранее в Киеве на два дня ограничивали движение для автомобилистов в Деснянском районе и пешеходов в центре города.

Также дорожники выполняли ремонтные работы на других важных переправах столицы, в частности, частично перекрывали Южный мост Киева.

Кроме того, временные изменения в графике проезда вводились и на Набережном шоссе, где ограничивали движение от Подола до моста Метро.