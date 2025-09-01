У Києві обмежили рух вантажівок: як перечекати спеку без штрафів

Сьогодні, 1 вересня, у столиці запровадили обмеження для вантажного транспорту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.
Заборона стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 т та навантаженням на вісь понад 7 т, якщо температура повітря перевищує +28°C.
Обмеження введено для збереження дорожнього покриття. Водії можуть перечекати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки або біля об’єктів дорожнього сервісу.
Про скасування обмежень поліція обіцяє повідомити у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, у Києві обмежено рух через ремонтні роботи на кількох вулицях. На Південному мосту з 29 серпня до 1 грудня закрито частину смуг у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. На трамвайному шляхопроводі на просп. Романа Шухевича до 20 грудня тривають протиаварійні роботи, частково обмежено рух пішоходів.
РБК-Україна раніше розповідало, що у Миколаївській та Одеській областях великоваговим вантажівкам дозволили пересуватися під час комендантської години. У Миколаївській області це тимчасово, до 10 вересня, під час спекотної погоди, за умови безпеки та наявності документів на вантаж. В Одеській області для нічних перевезень потрібна спеціальна перепустка.