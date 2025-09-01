В Киеве ограничили движение грузовиков: как переждать жару без штрафов

Запрет касается грузовиков с фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т, если температура воздуха превышает +28°C.

Ограничение введено для сохранения дорожного покрытия. Водители могут переждать жару на площадках для временной стоянки или возле объектов дорожного сервиса.

Об отмене ограничений полиция обещает сообщить в своем Telegram-канале.