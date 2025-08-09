ua en ru
На півдні України послабили комендантську годину для вантажівок: що відомо

Субота 09 серпня 2025 05:39
На півдні України послабили комендантську годину для вантажівок: що відомо Ілюстративне фото: на півдні України послабили комендантську годину для вантажівок (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Великовагові транспортні засоби зможуть пересуватися під час комендантської години на території Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу України з безпеки на транспорті.

Зокрема, у Миколаївській області тимчасово, до 10 вересня 2025 року, у періоди тривалої спекотної погоди вантажному транспорту дозволять рух шляхами області під час комендантської години.

Дозвіл буде діяти за умови відсутності реальної загрози життю, безпеці людей, суспільним або державним інтересам.

Також для забезпечення безперешкодного переміщення водії та перевізники мають обов’язково мати при собі супровідні документи на вантаж і пред’являти їх на вимогу уповноважених осіб.

А ось що стосується нічних перевезень вантажів на території Одеської області потрібно завчасно оформити спеціальну перепустку.

Раніше ми писали про те, що у Донецькій області було змінено кількість населених пунктів, у яких триває "довга" комендантська година.

