ua en ru
Пн, 01 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Києві обмежили рух вантажівок: як перечекати спеку без штрафів

Понеділок 01 вересня 2025 14:56
UA EN RU
У Києві обмежили рух вантажівок: як перечекати спеку без штрафів Фото: У Києві 1 вересня обмежили рух вантажівок (Getty Images)
Автор: Тетяна Веремєєва

Сьогодні, 1 вересня, у столиці запровадили обмеження для вантажного транспорту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

Заборона стосується вантажівок із фактичною масою понад 24 т та навантаженням на вісь понад 7 т, якщо температура повітря перевищує +28°C.

Обмеження введено для збереження дорожнього покриття. Водії можуть перечекати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки або біля об’єктів дорожнього сервісу.

Про скасування обмежень поліція обіцяє повідомити у своєму Telegram-каналі.

Нагадаємо, у Києві обмежено рух через ремонтні роботи на кількох вулицях. На Південному мосту з 29 серпня до 1 грудня закрито частину смуг у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. На трамвайному шляхопроводі на просп. Романа Шухевича до 20 грудня тривають протиаварійні роботи, частково обмежено рух пішоходів.

РБК-Україна раніше розповідало, що у Миколаївській та Одеській областях великоваговим вантажівкам дозволили пересуватися під час комендантської години. У Миколаївській області це тимчасово, до 10 вересня, під час спекотної погоди, за умови безпеки та наявності документів на вантаж. В Одеській області для нічних перевезень потрібна спеціальна перепустка.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київ Обмеження руху Автомобільний рух
Новини
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Вбивство Андрія Парубія: затриманий отримав підозру за двома статтями
Аналітика
Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Гроші на старість. Що буде з пенсіями в Україні і чому краще збирати самим