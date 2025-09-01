У Києві обмежили рух вантажівок: як перечекати спеку без штрафів

Обмеження введено для збереження дорожнього покриття. Водії можуть перечекати спеку на майданчиках для тимчасової стоянки або біля об’єктів дорожнього сервісу.

Нагадаємо, у Києві обмежено рух через ремонтні роботи на кількох вулицях. На Південному мосту з 29 серпня до 1 грудня закрито частину смуг у напрямку з лівого на правий берег Дніпра. На трамвайному шляхопроводі на просп. Романа Шухевича до 20 грудня тривають протиаварійні роботи, частково обмежено рух пішоходів.

РБК-Україна раніше розповідало, що у Миколаївській та Одеській областях великоваговим вантажівкам дозволили пересуватися під час комендантської години. У Миколаївській області це тимчасово, до 10 вересня, під час спекотної погоди, за умови безпеки та наявності документів на вантаж. В Одеській області для нічних перевезень потрібна спеціальна перепустка.