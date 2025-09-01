ua en ru
В Киеве ограничили движение грузовиков: как переждать жару без штрафов

Понедельник 01 сентября 2025 14:56
В Киеве ограничили движение грузовиков: как переждать жару без штрафов Фото: В Киеве 1 сентября ограничили движение грузовиков (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Сегодня, 1 сентября, в столице ввели ограничения для грузового транспорта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Патрульную полицию Киева.

Запрет касается грузовиков с фактической массой более 24 т и нагрузкой на ось более 7 т, если температура воздуха превышает +28°C.

Ограничение введено для сохранения дорожного покрытия. Водители могут переждать жару на площадках для временной стоянки или возле объектов дорожного сервиса.

Об отмене ограничений полиция обещает сообщить в своем Telegram-канале.

Напомним, в Киеве ограничено движение из-за ремонтных работ на нескольких улицах. На Южном мосту с 29 августа до 1 декабря закрыта часть полос в направлении с левого на правый берег Днепра. На трамвайном путепроводе на просп. Романа Шухевича до 20 декабря продолжаются противоаварийные работы, частично ограничено движение пешеходов.

РБК-Украина ранее рассказывало, что в Николаевской и Одесской областях тяжеловесным грузовикам разрешили передвигаться во время комендантского часа. В Николаевской области это временно, до 10 сентября, во время жаркой погоды, при условии безопасности и наличия документов на груз. В Одесской области для ночных перевозок нужен специальный пропуск.

