У Києві обмежили рух поїздів на "червоній гілці" метро: що сталося

Нагадаємо, внаслідок удару російських дронів, у Києві пошкоджено вхід на станцію метрополітену "Лук'янівська". На щастя, постраждалі відсутні.

У столиці дуже багато пошкоджень і руйнувань через прильоти і падіння уламків ворожих безпілотників.

Вдень 16 липня тимчасово призупинявся рух поїздів через станцію метро "Чернігівська" через пожежу.

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