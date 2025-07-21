В Киеве ограничили движение поездов на "красной ветке" метро: что произошло

В Киевском метрополитене по техническим причинам ограничили движение поездов по "красной ветке".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.
Отмечается, что движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".
"По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная", - говорится в сообщении.
Напомним, в результате удара российских дронов, в Киеве поврежден вход на станцию метрополитена "Лукьяновская". К счастью, пострадавшие отсутствуют.
В столице очень много повреждений и разрушений из-за прилетов и падения обломков вражеских беспилотников.
Днем 16 июля временно приостанавливалось движение поездов через станцию метро "Черниговская" из-за пожара.
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