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В Киеве ограничили движение поездов на "красной ветке" метро: что произошло

Фото: в столичном метрополитене ограничили движение поездов (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Валерий Савицкий

В Киевском метрополитене по техническим причинам ограничили движение поездов по "красной ветке".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГВА.

Отмечается, что движение на "красной" линии метро временно осуществляется до станции "Вокзальная".

"По техническим причинам движение поездов на Святошинско-Броварской линии метро организовано от станции "Академгородок" до станции "Вокзальная", - говорится в сообщении.

Напомним, в результате удара российских дронов, в Киеве поврежден вход на станцию метрополитена "Лукьяновская". К счастью, пострадавшие отсутствуют.

В столице очень много повреждений и разрушений из-за прилетов и падения обломков вражеских беспилотников.

Днем 16 июля временно приостанавливалось движение поездов через станцию метро "Черниговская" из-за пожара.

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