В Киеве ограничили движение поездов на "красной ветке" метро: что произошло

Напомним, в результате удара российских дронов, в Киеве поврежден вход на станцию метрополитена "Лукьяновская". К счастью, пострадавшие отсутствуют.

В столице очень много повреждений и разрушений из-за прилетов и падения обломков вражеских беспилотников.

Днем 16 июля временно приостанавливалось движение поездов через станцию метро "Черниговская" из-за пожара.

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