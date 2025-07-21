У мережі повідомили про пожежу в київському метро через атаку: що сталося на "Лук'янівській"

У Києві внаслідок ударів російських дронів пошкоджено вхід на станції метрополітену "Лук'янівська".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника КМВА Тимура Ткаченка і мера Києва Віталія Кличка.

Спочатку місцевий Telegram-канал "Реальний Київ" оприлюднив відео з сильним задимленням на станції. Там перебувають багато людей, оскільки під час тривог метро працює як укриття для цивільних.

Оновлено 04:22

Начальник КМВА Тимур Ткаченко повідомив, що внаслідок атаки пошкоджено вхід станції метро. Попередньо без постраждалих.

Оновлено 04:38

Кличко повідомив про пошкоджений вхід на станцію метро "Лукʼянівська". Пожежі на станції немає. Наразі там посилили режим провітрювання.

Оновлено 05:07

У КМДА повідомили, що станція метро "Лукʼянівська" зачинена для пасажирів, але працює як укриття.

Внаслідок обстрілу частково пошкоджено наземну частину станції.

"Пожежі на станції немає, підземні приміщення не ушкоджені. Станція тимчасово не працюватиме на вхід та вихід", - зазначили в установі.