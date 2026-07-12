У Києві обмежать рух від Подолу до мосту Метро

Того самого дня, 13 липня, у столиці зупиняє роботу і фунікулер, який з'єднує історичне Верхнє місто з Подолом - його закривають на щорічний плановий ремонт майже до кінця літа, до 21 серпня.

Спеціалісти планують перевірити троси, шпали й контактну мережу, а вагони пройдуть випробування під підвищеним навантаженням.

Раніше також повідомлялося, що з 10 по 13 липня в Києві частково перекривали Південний міст - там комунальники ремонтують асфальтобетонне покриття проїжджої частини. Обмеження триватимуть до 8:00 понеділка.