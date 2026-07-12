В Киеве ограничат движение от Подола до моста Метро

По информации коммунальщиков, специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления будут очищать и ремонтировать дождевую канализацию на участке от Подола до моста Метро.

Фото: Схема ремонтных работ (kyivcity.gov.ua)

На время проведения работ движение будут частично ограничивать одной полосой. Ограничения будут действовать каждый день с 8:00 до 20:00.

В Киевавтодоре предупреждают, что в случае ухудшения погодных условий сроки работ могут изменить.

В коммунальной корпорации призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.