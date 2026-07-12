В Киеве ограничат движение от Подола до моста Метро
С 13 по 16 июля в Печерском районе Киева частично будут ограничивать движение транспорта по Набережному шоссе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный портал Киева.
По информации коммунальщиков, специалисты Печерского дорожно-эксплуатационного управления будут очищать и ремонтировать дождевую канализацию на участке от Подола до моста Метро.
Фото: Схема ремонтных работ (kyivcity.gov.ua)
На время проведения работ движение будут частично ограничивать одной полосой. Ограничения будут действовать каждый день с 8:00 до 20:00.
В Киевавтодоре предупреждают, что в случае ухудшения погодных условий сроки работ могут изменить.
В коммунальной корпорации призвали учитывать ограничения при планировании маршрута.
В тот же день, 13 июля, в столице останавливает работу и фуникулер , соединяющий исторический Верхний город с Подолом – его закрывают на ежегодный плановый ремонт почти до конца лета, до 21 августа.
Специалисты планируют проверить тросы, шпалы и контактную сеть, а вагоны пройдут испытания под повышенной нагрузкой.
Ранее также сообщалось, что с 10 по 13 июля в Киеве частично перекрывали Южный мост – там коммунальщики ремонтируют асфальтобетонное покрытие проезжей части. Ограничения продлятся до 8:00 понедельника.