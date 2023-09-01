UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Києві обмежать рух біля станції метро "Берестейська" на п'ять днів

Ілюстративне фото: у Києві обмежать рух біля станції метро "Берестейська" на п'ять днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Києві частково обмежать рух на проспекті Берестейському з 1 по 5 вересня. Біля станції метро буде проводитися ремонт шляхопроводу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на патрульну поліцію.

Обмеження руху триватиме:

у напрямку на виїзд з Києва - з 21:00 1 вересня до 05:00 2 вересня та з 21:00 2 вересня до 05:00 3 вересня;

у напрямку центру міста - з 21:00 3 вересня до 05:00 4 вересня та з 21:00 4 вересня до 05:00 5 вересня.

Обмеження руху у Києві

Нагадаємо, у столиці все ще обмежено рух на мосту через річку Десенка через новий етап ремонту. Комунальники попереджали про обмеження руху з 27 червня до 15 вересня.

Також зазначимо, що через спеку у столиці часто вводять обмеження на рух великовагового транспорту.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївполицияОбмеження руху