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Поліція в Києві ввела обмеження для руху транспорта: про що йдеться

Київ, Середа 30 серпня 2023 12:53
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Поліція в Києві ввела обмеження для руху транспорта: про що йдеться Фото: обмеження руху в Києві 30 серпня ввели для транспорта (facebook com kyivcity gov ua)
Автор: Наталія Гурковська

В Києві тимчасово вирішили обмежити рух великовагового транспорту. Причиною для цього стала спека в столиці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Патрульну поліцію Києва.

"Головна мета цих заходів - збереження дорожнього покриття, яке руйнується у наслідок інтенсивного руху великовагового транспорту у спекотну погоду", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, тимчасове обмеження дорожнього руху поширюються на великоваговий транспорт загальною вагою понад 24 тони й навантаженням на вісь понад 7 тонн та стосуються як в'їзду в Київ, так і пересування містом.

"Час дії обмеження може змінюватись відповідно до температурного режиму", - додали в поліції.

Спека у Києві

У столиці вже третій день поспіль фіксуються рекорди високих температур. Так, у вівторок, 29 серпня, у Києві знову було зафіксовано три температурні рекорди. Кліматична норма перевищена на понад 10 градусів.

Крім того, у понеділок, 28 серпня, температура піднялася до 35,7 градусів, що на 0,6 градуса вище за попередній рекордний показник 1943 року.

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